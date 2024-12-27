نادية الجندي بإطلالة شبابية وإليسا مع كلبها .. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

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إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

إليسا

ظهرت الفنانة اللبنانية إليسا مع كلبها في أحدث ظهور لها عبر حسابها الخاص بموقع "X"، وعلقت: "صباح جميل".

جوري بكر

شاركت الفنانة جوري بكر، متابعيها، صورة جديدة لها نشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة.

غادة طلعت

نشرت الفنانة غادة طلعت، صورًا جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال ارتدت خلالها تيشرت باللون الأحمر وبنطلون جينز.

لاميتا فرنجية

شاركت الفنانة لاميتا فرنجية، متابعيها صورًا جديدة لها، وظهرت بفستان قصير باللون الأبيض، ونشرت الصور عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

درة

ظهرت الفنانة التونسية درة، بإطلالة شتوية أنيقة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، نالت من خلالها إعجاب متابعيها.

هند عبدالحليم

خطفت الفنانة هند عبدالحليم، الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب متابعيها.

مي كساب

احتفلت الفنانة مي كساب بـ"الكريسماس" مع زوجها المطرب الشعبي "أوكا"، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

نادية الجندي

شاركت الفنانة نادية الجندي، متابعيها، أحدث ظهور لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة شبابية مرتدية خلالها فستان أنيق باللون الأسود.

أسيل عمران

ظهرت الفنانة السعودية أسيل عمران بدون مكياج، ونشرت الصورة عبر حسابها بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة".

رانيا فريد شوقي

نشرت الفنانة رانيا فريد شوقي، صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال.