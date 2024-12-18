بشورت قصير.. أحدث ظهور لنسرين طافش

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أول رد فعل من نادين نجيم بعد إعلان انفصالها (صور وفيديو)

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة نسرين طافش متابعيها، عبر السوشيال ميديا، صورًا جديدة لها، ولاقت إعجاب متابعيها.

ونشرت "نسرين"، الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة بجاكيت باللون البيج وشورت أسود قصير.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "منورة يا نسورة، جميلة بكل طلاتك، القمر، محلاكي قمر، ماشاء الله على الجمال".

يذكر أن، آخر أعمال نسرين طافش فيلم "بنقدر ظروفك" بطولة أحمد الفيشاوي ومي سليم ومحمد محمود، وعدد من الفنانين ومن تأليف سمير النيل ومن إخراج أيمن مكرم.

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