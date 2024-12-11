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"باربي العرب".. هيفاء وهبي بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها

01:29 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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كتبت- سهيلة أسامة:

خطفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي قلوب متابعيها، من خلال أحدث ظهور لها.

ونشرت "هيفاء" الصور من خلال حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة ارتدت جاكيت وشورت قصير باللون الفوشيا.

وانهالت عليها تعليقات من محبيها، وجاءت كالتالي: "باربي العرب، المعنى الحقيقي لشخص إطلالته عبارة عن سعادة، جمال يهبل، مبتكرين".

وكانت هيفاء وهبي أعلنت عن إحياء حفل رأس السنة 2025 بأحد الفنادق في دبي بدولة الإمارات. وكتبت عبر حسابها على "إنستجرام": "هكون معاكم لنستقبل عام جديد بحفل رأس السنة في دبي".

يذكر أن، آخر مشاركات هيفاء وهبي الفنية، هو مسلسل "أسود فاتح" الذي عرض عام 2021. كما انتهت هيفاء مؤخرا من تصوير فيلم "ولاد المحظوظة" الذي يدور في إطار اجتماعي رومانسي كوميدي.

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هيفاء وهبي إطلالة هيفاء وهبي باربي العرب
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