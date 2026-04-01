انتهى الفنان حسام البيجرمي من تسجيل أحدث أغانيه بعنوان "حاجة من الأساطير"، وهي من كلمات سيد حسن، وألحان عمر عادل، وتوزيع محمد هارون.

ويستعد المطرب الشاب لتصوير الكليب بـ فرنسا، من إخراج بتول عرفة، وهو التعاون الثاني الذي يجمع البيجرمي ولايف استايل استوديوز مع المنتج فهد الزاهد.

أغنية "يا طيور" لحسام البيجرمي

وتعاون حسام البيجرمي مع لايف استايل استوديوز، للمرة الأولى من خلال أغنية "يا طيور "، التي تم تصويرها بالمجر مع المخرجة بتول عرفة أيضا.

يذكر أن حسام البيجرمى احتفل منذ أيام بقدوم مولوده الجديد الذي أطلق عليه اسم "سهم"، وكتب: "الحمد لله على جميل ما أعطى وعظيم ما وهب، أكرمنا الله بأكرم العطايا والعيد عيدين بقدوم ولى العهد سهم حسام البيجرمي".

أغنية "نويت" لـ حسام البيجرمي

وطرح حسام البيجرمي منذ عام، أغنية بعنوان " نويت"، وهي من كلمات محمد الشناوي وألحان حسام البيجرمي وتوزيع كريم أسامة.

أبيض في أسود.. أحدث جلسة جريئة لـ داليا مصطفى تخطف بها الأنظار

أول تعليق من أسماء إبراهيم على أزمة زوجها رجل الأعمال محمد الخشن



