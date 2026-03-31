أول تعليق من أميرة أديب على اختيارها بـ سلسلة "Follow Her"

كتب : سهيلة أسامة

09:59 م 31/03/2026

أميرة أديب

علقت الفنانة الشابة أميرة أديب بعد مشاركتها في السلسلة الوثائقية العالمية "Follow Her" لتقديم وتوثيق نماذج نسائية مؤثرة، وتمثيل مصر في هذا المشروع.

ونشرت أميرة عبر حسابها على "إنستجرام": "من سنتين كده اختاروني عشان أمثل مصر في documentary اسمه "Follow Her" عن بنات مؤثرات حوالين العالم. عاشوا معايا أسبوعين وشافوا حياتي. الحلقة دلوقتي نازلة كاملة على يوتيوب".

وتابعت: "أتمنى أكون شرفتكم وشرفت مصر، ومبسوطة إني كنت سفيرة لبلدي".

مشاركة أميرة أديب في دراما رمضان 2025

غابت الفنانة الشابة أميرة أديب في موسم دراما رمضان 2026، وكانت آخر أعمالها في رمضان 2025 بمسلسل "عايشة الدور"، والعمل من بطولة كل من دنيا سمير غانم، نور محمود، رحاب الجمل، محمد ثروت، محمد كيلاني، سماء إبراهيم، وفدوى عابد.

