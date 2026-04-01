كثف حزب الله اللبناني ضرباته العسكرية صباح الأربعاء، مستهدفا مراكز حيوية وتجمعات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مما أدى إلى تفعيل إنذارات مبكرة واسعة النطاق في مناطق الجليل الأعلى وشرق صفد.

استهداف القواعد الجوية ضمن هجمات حزب الله

أعلن حزب الله اللبناني في سلسلة بيانات رسمية، عن تنفيذ عمليات جوية دقيقة، حيث هاجم سرب من الطائرات المسيّرة الانقضاضية قاعدة "عميعاد" الواقعة شمال بحيرة طبريا.

وتبع ذلك هجوم جوي آخر بسرب من المسيّرات استهدف قاعدة جبل "نيريا"، وهي مركز مخصص للمراقبة وإدارة العمليات الجوية وتابع لقاعدة "ميرون" الاستراتيجية شمال فلسطين المحتلة.

وتأتي هذه التحركات الميدانية ردا على العمليات العسكرية المستمرة، وفي إطار ما وصفه الحزب بالدفاع عن لبنان وشعبه.

في المقابل، رصدت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تسلل الطائرات المسيّرة، مما تسبب في حالة من الاستنفار وتوسيع نطاق صافرات الإنذار لتشمل بلدات ومستوطنات حدودية عديدة.

قصف المستوطنات وتجمعات الجنود في هجمات حزب الله

على صعيد الرشقات الصاروخية، وجه حزب الله اللبناني ضربتين لمستوطنة "كريات شمونة"، مؤكدا أن الاستهداف جاء تنفيذا لتحذيرات سابقة وجهها لعدد من مستوطنات الشمال.

كذلك، طالت القذائف الصاروخية تجمعات لجنود وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في موقع "مسكاف عام"، تلاها قصف مماثل استهدف قوة عسكرية أخرى في بلدة القنطرة عند الساعة.

وأكدت تقارير الجبهة الداخلية الإسرائيلية رصد إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه منطقة "يرؤون" في الجليل الأعلى، بالتزامن مع استمرار المواجهة التي يراقبها المجتمع الدولي.

وشدد حزب الله على استمرار عملياته العسكرية طالما استمر العدوان، موضحا أن كافة الاستهدافات تمت بصليات صاروخية وأسراب مسيّرة حققت أهدافها الميدانية.