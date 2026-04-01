أثار الفنان أحمد حاتم حالة من الجدل بين جمهوره خلال الساعات الماضية، بعد تداول صورة له مرتديًا بدلة زفاف، بجانب عروس، نشرها صديقه سيف زهران عبر خاصية "القصص القصيرة" على موقع إنستجرام، على أنغام أغنية "أنا العريس".

وظهر حاتم في الصورة بإطلالة أنيقة، مرتديًا بدلة بيضاء مع "بابيون" باللون الأحمر، ما أثار تساؤلات الجمهور حول حقيقة الصورة، وهل تعود لحفل زفاف حقيقي أم أنها مجرد مشهد من عمل فني جديد.

آخر أعمال أحمد حاتم السينمائية



يُذكر أن آخر أعمال أحمد حاتم السينمائية هو فيلم "قصر الباشا"، الذي تم طرحه في دور العرض يوم 5 نوفمبر الماضي، وحقق نجاحًا واسعًا منذ بداية طرحه، والعمل ومن إخراج محمد بكير وتأليف محمد ناير.

وتدور أحداث فيلم "قصر الباشا" في إطار درامي تشويقي، حول جريمة قتل غامضة تقع داخل أحد الفنادق الفاخرة، لتبدأ بعدها سلسلة من التحقيقات والأحداث المثيرة.

