شارك أحمد سعد جمهوره عبر حسابه الرسمي على ستوري حسابه بموقع "إنستجرام" مقطع فيديو يوثق لحظة إزالته الوشم الخاص به على ذراعه.

وأوضح أحمد سعد أن قراره بإزالة الوشم ليس دعاية وإعلان، لكنه يسعى من خلال هذه الخطوة إلى رغبته في القيام بذلك الأمر على اقتناع تام، دون أن يفرض عليه الآخرين آي قرارات.

أسباب أحمد سعد لـ إزالة الوشم

وأكد سعد على احترامه الكامل لحرية الاختيار، قائلاً إنه لا يعارض من يقوم برسم الوشم، معتبرًا أن لكل شخص الحق في اتخاذ قراراته الخاصة، لكنه في الوقت نفسه يتمسك بحقه في التعبير عن وجهة نظره بالطريقة التي يراها مناسبة.

ماذا قال أحمد سعد في فيديو إزالة الوشم

وقال سعد في الفيديو: "مساء الفل، أنا مش بعمل دعاية، لكن عايز أوصل رسالة وأنا بزيل التاتو بتاعى، أنا مش ضد الناس اللى بتعمل كده، كل واحد حر يعمل اللى هو عايزه، بس أنا كمان حر إني أوصل الرسالة اللى عايز أوصلها بالشكل اللي أنا شايفه وعايزه".

آخر أعمال أحمد سعد الغنائية

يذكر أن أحمد سعد، طرح مؤخرًا أحدث أعماله الغنائية باسم "خلينا هنا"عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، كلمات الشاعرة منة القيعي، ألحان عطار.

وجاءت كلماتها كالتالي: "شكلنا حلو أوي النهاردة والحلاوة زايدة حتة .. الوقت الجي كامل بتاعنا واحنا بنعمله معني مش جينا، وتجمعنا كدا ناقص ايه شكلنا حلو اوي النهاردة والحلاوة زايدة حتة اتاريها اللمة تريد زقة بخته".

