الأرجنتين تكتسح زامبيا بخماسية في وداعية ميسي

كتب : محمد خيري

11:29 ص 01/04/2026

ميسي مع منتخب الأرجنتين

قاد النجم ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، بلاده لتحقيق فوز عريض على منتخب زامبيا بنتيجة 5-0، في المباراة الودية التي جمعت بينهما فجر الأربعاء، ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العالم 2026.

وأُقيمت المباراة في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، حيث شارك ميسي لمدة 90 دقيقة كاملة، في لقاء قد يكون الأخير له على الأراضي الأرجنتينية، في ظل اقترابه من الاعتزال الدولي عقب مونديال 2026.

أحداث المباراة بين الأرجنتين وزامبيا

وافتتح جوليان ألفاريز التسجيل مبكرًا بعد مرور 4 دقائق فقط، قبل أن يعزز ميسي التقدم بالهدف الثاني، رافعًا رصيده إلى 902 هدف في مسيرته الكروية.

وفي الشوط الثاني، منح ميسي ركلة جزاء لزميله نيكولاس أوتاميندي، الذي ودّع الجماهير متأثرًا في آخر ظهور له بقميص الأرجنتين على أرض بلاده قبل الاعتزال الدولي.

وسجل الهدف الرابع لمنتخب الأرجنتين بنيران صديقة عن طريق دومينيك تشاماندا لاعب زامبيا في الدقيقة 68، قبل أن يختتم فالنتين باركو مهرجان الأهداف بهدف خامس في الدقيقة 94.

ويخوض منتخب الأرجنتين منافسات كأس العالم 2026 ضمن المجموعة العاشرة، إلى جانب منتخبات الجزائر والأردن والنمسا.

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين

مقتل رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني في ضربة أمريكية إسرائيلية
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 6-4: نصيحة لهذا البرج.. وتحذير وضغوطات لهؤلاء
ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت القهوة ليلاً؟
حدث بالفن | حقيقة إصابة عبدالرحمن أبوزهرة بورم في الرئة وعلاقة مصطفى محمود

