قاد النجم ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، بلاده لتحقيق فوز عريض على منتخب زامبيا بنتيجة 5-0، في المباراة الودية التي جمعت بينهما فجر الأربعاء، ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العالم 2026.

وأُقيمت المباراة في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، حيث شارك ميسي لمدة 90 دقيقة كاملة، في لقاء قد يكون الأخير له على الأراضي الأرجنتينية، في ظل اقترابه من الاعتزال الدولي عقب مونديال 2026.

أحداث المباراة بين الأرجنتين وزامبيا

وافتتح جوليان ألفاريز التسجيل مبكرًا بعد مرور 4 دقائق فقط، قبل أن يعزز ميسي التقدم بالهدف الثاني، رافعًا رصيده إلى 902 هدف في مسيرته الكروية.

وفي الشوط الثاني، منح ميسي ركلة جزاء لزميله نيكولاس أوتاميندي، الذي ودّع الجماهير متأثرًا في آخر ظهور له بقميص الأرجنتين على أرض بلاده قبل الاعتزال الدولي.

وسجل الهدف الرابع لمنتخب الأرجنتين بنيران صديقة عن طريق دومينيك تشاماندا لاعب زامبيا في الدقيقة 68، قبل أن يختتم فالنتين باركو مهرجان الأهداف بهدف خامس في الدقيقة 94.

ويخوض منتخب الأرجنتين منافسات كأس العالم 2026 ضمن المجموعة العاشرة، إلى جانب منتخبات الجزائر والأردن والنمسا.