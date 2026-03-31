احتفل النجم اللبناني بيار داغر بوصول أعماله الفنية إلى 100 عمل فني، تنوع بين السينما والدراما التلفزيونية والأعمال المسرحية.

وحصد بيار من خلال عدد من الأعمال الفنية إشادات الجمهور على مدار مشواره الفني ومن بينها شخصية النبي يعقوب في المسلسل الذي قدم قصة يوسف الصديق.

أعمال بيار داغر الفنية

قدم الفنان اللبناني بيار داغر عدد من المسلسلات التي ارتبط بها الجمهور من بينها " جنكيز خان"،" البواسل"،" البحث عن صلاح الدين"،"خيبر"،"فارس بني مروان"،" عصر الجنون"،" العوسج"،" شباب وبنات"،"عجوب دائماً محبوب"،" ابنتي"،" خالد بن الوليد"،" معاوية والحسن والحسين"،" تحالف الصبار"،"سقف العالم"،" الغالبون"،" قيود روح"،" دعوة إلى المجهول"،" رايات الحق"،" فنجان الدم"،" هدوء نسبي" وغيرها.

ماذا قال بيار داغر عن انطلاقته الحقيقية؟

يرى الفنان اللبناني بيار داغر أن مسلسل "العاصفة تهب مرتين" الذي قدمه عام 1995 له مكانة خاصة في قلبه، ويعتبره الانطلاقة الحقيقية له لأدوار البطولة، ويليه مسلسل "العوسج" مع المخرج نجدت أنزور عام 1997