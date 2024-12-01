هيفاء وهبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. والجمهور: "هربانة من قصص الخيال"

بعد مشاركتها في إعلان معه.. أحمد سعد يمازح زوجته علياء: "بتحاول تطلع

كتب- معتز عباس:

خطفت المطربة اللبنانية هيفاء وهبي الأنظار، في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت هيفاء مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "أهلا ديسمبر".

وتفاعل رواد "انستجرام"، مع الفيديو، وجاءت التعليقات، كالتالي: "مرحبا يا ملكة الاحتفالات"، "الأجمل على الإطلاق"، "هربانة من قصص الخيال"، "كلهم تقليد إلا أنتي ماركة"، "أجمل منك مفيش".

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وكانت هيفاء وهبي أعلنت عن إحياء حفل رأس السنة 2025 بأحد الفنادق في دبي بدولة الإمارات. وكتبت عبر حسابها على "إنستجرام": "هكون معاكم لنستقبل عام جديد بحفل رأس السنة في دبي".

يذكر أن، آخر مشاركات هيفاء وهبي الفنية، هو مسلسل "أسود فاتح" الذي عرض عام 2021. كما انتهت هيفاء مؤخرا من تصوير فيلم "ولاد المحظوظة" الذي يدور في إطار اجتماعي رومانسي كوميدي.

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