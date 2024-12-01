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كيف علق نبيل الحلفاوي على أداء شوبير بعد انتهاء الشوط الأول بين الأهلي والبنك الأهلي؟

06:57 م الأحد 01 ديسمبر 2024

نبيل الحلفاوي

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كتب - معتز عباس:

أشاد الفنان نبيل الحلفاوي بالمستوى الذي يقدمه مصطفى شوبير في حراسة مرمى فريق الأهلي، في المباراة المقامة حاليًا أمام البنك الأهلي، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماع "إكس": "شوبير كما عهدناه، دم جديد بقى، رضا مثلا عمر كمال الساعي، وألف سلامة للريان".

ويلتقي الأهلي مع البنك الأهلي، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من الدوري المصري.

نبيل الحلفاوي على اكس

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نبيل الحلفاوي نجوم الفن مصطفى شوبير الدوري المصري مباراة الأهلي والبنك الأهلي
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