حضر المطرب محمد حماقي حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي المقام مساء الخميس، بحضور كوكبة من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة.

محمد السعدي يرقص على أغاني محمد حماقي بحفل زفاف ابنته

وقدم محمد حماقي، مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه التي رقص عليها محمد السعدي مع ابنته في حفل زفافها.

باسم سمرة وخالد النبوي بحفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي

وشهد حفل الزفاف، حضور النجوم عمرو سعد وباسم سمرة وكريم عبدالعزيز وخالد النبوي والمؤلف أحمد مراد، والسيناريست عبد الرحيم كمال.

كما غنت المطربة أنغام قبل صعود محمد حماقي، وغناء عدد من أغانيها التي عشقها لها الجمهور.

وكان المنتج محمد السعدي، قد احتفل خلال الأيام الماضية بعقد قران ابنته "عهد" بحضور الداعية مصطفى حسني في أجواء عائلية، وشهدت مراسم عقد القران حضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين.

