حرص عدد من نجوم الفن على حضور حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي، المقام مساء الخميس، بحضور الإعلاميين والشخصيات العامة.

عمرو سعد يحضر زفاف ابنة محمد السعدي

وشهد حفل زفاف ابنة محمد السعدي حضور النجوم عمرو سعد وباسم سمرة وكريم عبدالعزيز وخالد النبوي والمؤلف أحمد مراد، والسيناريست عبد الرحيم كمال.

أنغام تحيي حفل زفاف ابنة محمد السعدي

كما حرصت المطربة أنغام، على حضور حفل زفاف ابنة السعدي واحيائه وغناء عدد كبير من أغانيها التي يعشقها الجمهور لها.

يذكر أن، المنتج محمد السعدي احتفل خلال الأيام الماضية بعقد قران ابنته "عهد" بحضور الداعية مصطفى حسني في أجواء عائلية، وشهدت مراسم عقد القران حضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين.

