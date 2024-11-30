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بإطلالة مستوحاة من البيئة.. إلهام شاهين تخطف الأنظار في الفيوم -صور

10:18 م السبت 30 نوفمبر 2024
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الفيوم ـ حسين فتحى:

ظهرت الفنانة إلهام شاهين بإطلالة مميزة، في كامب الرمال بمنطقة شلالات وادى الريان، وهى ترتدى فستانا عبارة عن قصاقيص ملونه بالعديد من الألوان المهبجة، واختارت بحيرة الريان خلفية لها، بينما ظهرت في إطلالة أخرى وهى تجلس على القعدة العربى، كما ظهرت وهي تستعد لركوب الجمال.

كانت الفنانة إلهام شاهين، مكثت فى الفيوم ثلاثة أيام على هامش المهرجان الأول الدولى السينما البيئة.

وافتتح المهرجان، يوم الاثنين الماضي، بأحد الفنادق على ضفاف بحيرة قارون بالفيوم، بحضور عدد من الفنانين والشخصيات العامة، بمشاركة 16 دولة عربية وأجنبية، كأول مهرجان للسينما على أرض محافظة الفيوم.

ويهدف المهرجان إلى لتطوير البيئة الثقافية، ووضع المحافظة على خريطة الإنتاج الثقافي السينمائي التي تهتم بالبيئة والفنون المعاصرة.

إلهام شاهين إطلالة إلهام شاهين شلالات وادى الريان الفيوم بحيرة قارون المهرجان الأول الدولى السينما البيئة
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