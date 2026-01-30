مجدي الهواري يعلق على أزمة لاعب النادي الأهلي إمام عاشور

علق المخرج مجدي الهواري على أزمة لاعب النادي الأهلي إمام عاشور، بسبب عدم سفره مع بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى تنزانيا وتوقيع عقوبات مالية ضخمة ضده.

نشر مجدي الهواري تعليقه على الأزمة عبر صفحته على "فيسبوك" وكتب: " فاكرين اللي قولته في صفقات الاهلي الاخيرة؟، اهو اللي قولته بيحصل حرفياً، ومن حق إمام عاشور عقده بتساوى بيهم طبعا، بس السلوك ده مش من حقه".

أعمال ينتظر عرضها مجدي الهواري قريبا

يشارك مجدي الهواري في العملية الإنتاجية لمسلسل "القصة الكاملة" ويشارك بكتابة السيناريو عدد من الكتاب هم السيناريست عمرو سمير عطاف، السيناريست محمد صلاح العزب، سمر طاهر، باسم شرف، علاء حسن، ومحمد إسماعيل أمين.

محمد فراج يكشف عن الصور الأولى من قصة "لعبة جهنم" ضمن مسلسل "القصة الكاملة"

روج الفنان محمد فراج لشخصيته ضمن أحداث قصة "لعبة جهنم" من مسلسل "القصة الكاملة"، استعدادا لعرضه على منصة "شاهد" خلال الفترة المقبلة.

نشر فراج صور من كواليس شخصيته عبر حسابه على "فيسبوك"، ظهر خلالها بشكل مختلف تماما عن ما اعتاده جمهوره منه، إذ ظهر في زي شاب يمر بالعديد من الأحداث المشوقة.

