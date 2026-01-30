إعلان

أفيخاي أدرعي ينعى هدى شعراوي.. والجمهور يعلق:"شو علاقتك؟ا"

كتب : مروان الطيب

08:10 م 30/01/2026
    الجمهور يهاجم أفيخاي أدرعي بعد نعيه الفنانة هدى شعراوي (1)
    الجمهور يهاجم أفيخاي أدرعي بعد نعيه الفنانة هدى شعراوي (3)
    الجمهور يهاجم أفيخاي أدرعي بعد نعيه الفنانة هدى شعراوي (2)
    الجمهور يهاجم أفيخاي أدرعي بعد نعيه الفنانة هدى شعراوي (4)

نعى المتحدث باسم الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، الفنانة هدى الشعراوي التي أعلنت وزارة الداخلية السورية العثور على جثمانها في منزلها، وكشفت عن القبض على خادمتها بسبب تورطها في قتل الفنانة الكبيرة، وسط صدمة الوسط الفني.

أعاد أفيخاي أدرعي نشر خبر مقتل الفنانة هدى شعراوي عبر صفحته على "X" ونعاها قائلا: " باب الحارة هذا العام وعلى مائدة رمضان عند العالم العربي لن يكون كأمثاله؛ فمع غياب الفنانة القديرة هدى شعراوي يفتقد الجمهور العربي رمزًا من رموز الأصالة التي رافقت الجمهور لسنوات طويلة".

وانهالت عليه التعليقات من الجمهور الذي هاجمه وجاءت:" شو دخلك انت؟، حل عنا، ليش بتقحم حالك، نعيك غير مقبول، غير مرحب بيك بينا".

وشيع جثمان هدى شعراوي اليوم عقب صلاة الجمعة من مسجد الشيخ بدر الدين الحسيني بـ سوريا.

وتستقبل عائلة هدى شعراوي، واجب العزاء بها غدًا السبت وبعد غد الأحد، من الرجال في صالة دار السعادة في المزة فيلات غربية برج تالا، وللسيدات في صالة الأمراء بالزاهرة الجديدة.

الفنانة هدى شعراوي وفاة هدى شعراوي أفيخاي أدرعي ينعى هدى شعراوي مقتل الفنانة هدى شعراوي المتحدث باسم الاحتلال الإسرائيلي

