شريف منير يشيد بابنة أشرف عبدالباقي: "مخرجة مبشرة وأثبتت وجودها"

كتب- مروان الطيب:

أشاد الفنان شريف منير، بالمخرجة الشابة زينة ابنة الفنان أشرف عبدالباقي وفيلمها الأول "مين يصدق" الذي يشارك خلاله مع والدها الفنان أشرف عبدالباقي، والمقرر مشاركته ضمن عروض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 هذا العام.

وتحدث الفنان شريف منير عن مشاركته في أولى تجارب زينة الإخراجية، وعن سعادته بدعم المواهب الشابة، وأنه على الرغم من أن مساحة دوره بالفيلم ليست كبيرة إلا أنه كان سعيد بالمشاركة معها ومع الفنان أشرف عبد الباقي.

وأضاف: "فيلم مين يصدق احنا مشاركين معاها في الفيلم، وهي اثبتت وجودها كمخرجة، وعارفة هي عايزة ايه بالظبط، وأنا طبعًا بدعم المواهب الشابة وانا دوري مش كبير وان شاء الله هتكون حاجة مبشرة جدًا".

فيلم "مين يصدق" تدور أحداثه في إطار رومانسي، حول نادين فتاة مرفهة، تتعرف على الشاب باسم وتعجب به، وتكتشف لاحقًا احتياله عليها، وبالرغم من ذلك تقع في حبه، وتشاركه عمليات النصب على الأغنياء لمساعدة الفقراء، ويشارك ببطولة الفيلم مجموعة من النجوم الشباب وهم يوسف عمر، جيدا منصور، إلى جانب عدد من نجوم السينما الذين يشاركون كضيوف شرف وهم أشرف عبد الباقي، شريف منير، أحمد رزق، عارفة عبد الرسول، تأليف وإخراج زينة عبد الباقي.

يذكر أن، مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 هذا العام، تقام في الفترة من 13 حتى 22 نوفمبر الجاري.

اقرأ أيضا:

أول تعليق من أحمد عز قبل تكريمه بجائزة فاتن حمامة بحفل افتتاح القاهرة السينمائي

بطولة تارا عماد ومستوحى من قصة حقيقية.. عرض "أخر ليالي الصيف" بمهرجان القاهرة السينمائي