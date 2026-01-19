الشاعر عمرو المصري يعلن وفاة والده

كتب- مروان الطيب:

أعلن الشاعر الغنائي عمرو المصري وفاة والده عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك".

كتب عمرو المصري: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله أبويا وحبيبي، دعواتكم بالرحمة والمغفرة، العزاء غدا بعد المغرب بمسجد حسن الشربتلي بالتجمع الأول قاعة أحد وقاعة قباء".

جدير بالذكر أن عمرو المصري، غنى من كلماته مجموعة من أبرز نجوم الأغنية، منهم: شيرين عبدالوهاب، التي تعاونت معه في: "ملكش مكان "، و"خاصمت النوم "، وأصالة في "دنيتي الحلوة"، و"حيطه سد"، ورامي جمال: "قمر ومنور"، وتامر عاشور "غيبة الحبايب".

