بعد 20 سنة من طرحها.. لطيفة تعيد تقديم "تعرف تتكلم بلدي" بشكل جديد

جيهان الشماشرجي تنشر صورًا قبل ظهورها على "ريد كاربت" مهرجان القاهرة

كتبت- منال الجيوشي

أحيت النجمة لطيفة حفلا غنائيا على هامش مهرجان التحدي والقراءة والعلم في دبي بمسرح دار الأوبرا، وذلك بحضور ورعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وقدمت أغنية "تعرف تتكلم بلدي" بشكل جديد بعد مرور 20 عام على طرحها

وكتب كلمات الأغنية في نسختها الجديدة، الشاعر الكبير جمال بخيت، وأشرف على تنفيذها وتوزيعها الموسيقار الكبير عمر خيرت، وعزف الألحان المايسترو ناير ناجي

وحملت الأغنية رسالة من المصري، للعالم العربي كاملا وللقدس وللرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، كما حثت الكلمات الإنسان العربي على التمسك بالعلم والعروبة.

وتقول الكلمات الجديدة: تعرف تحيا بتحدي .. على كل الصعب تعدي ايدك تستقوي بيدي يبقى إنت أكيد العربي تعرف بالحب تنادي .. دي بلاد العزة بلادي ورسولي بيملا فؤادي يبقى إنت أكيد العربي كما أشارت كلمات الأغنية لنخبة من رموز العالم العربي في العصور المختلفة، ومنهم الأديب الراحل طه حسين، والمتنبي، وحاتم الطائي، وعمر بن الخطاب.

حضر الحفل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ سيف بن زايد آل نهيان، والشيخ حمدان بن محمد بن راشد، بمسرح دار الأوبرا في دبي

وغنت لطيفة أغنيتين هما "يبقى إنت أكيد العربي" كإهداء من مصر للعالم العربي كاملا، والنشيد العربي الموحد.

الجدير بالذكر إن النجمة لطيفة شاركت كضيف شرف بالليلة العمانية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، وبعدها مباشرة سافرت إلى دبي للمشاركة في مهرجان التحدي برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.