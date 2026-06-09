أثار الفنان سامح صفوت تفاعلا واسعا بين متابعيه، بعدما نشر صورة له من داخل المستشفى عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، تحدث خلالها عن فترة مرضه وما مر به من مواقف صعبة في حياته الشخصية والفنية.

وكتب سامح صفوت: "أول ما دخلت الطوارئ شريط حياتي عدى قدام عيني، ورغم الألم والوجع والشدة اللي كنت فيها، افتكرت ناس أذتني في حياتي الشخصية والعملية، والأكتر الفنية، وناس كانت سبب في قطع الأرزاق والكلام في ضهري بالكذب والافتراء".

وأضاف: "في حاجات كتير جوايا نفسي أتكلم فيها، وحاسس إن ده وقته.. أتكلم وأفضفض بدل ما أشيل في نفسي وأتعب تاني، ولا ما أتكلمش وأفضل كاتم؟".

تطورات الحالة الصحية لسامح صفوت



وفي وقت سابق، كشف الطبيب المعالج للفنان سامح صفوت تفاصيل حالته الصحية، مؤكدًا أنه وصل إلى المستشفى وهو يعاني من آلام شديدة بالصدر وأسفل البطن، إلى جانب ارتفاع في نسبة السكر ودرجة الحرارة.

وأوضح الطبيب أن الفحوصات كشفت إصابته بذبحة صدرية والتهاب في مجرى البول كاد يتسبب في مضاعفات خطيرة، ما استدعى دخوله العناية المركزة، قبل أن تتحسن حالته الصحية تدريجيًا وينتقل إلى غرفة عادية لاستكمال العلاج.

آخر أعمال سامح صفوت



يُذكر أن آخر ظهور فني للفنان سامح صفوت كان من خلال مشاركته كضيف شرف في مسلسل "الكينج"، بطولة الفنان محمد إمام، والذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2026.

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