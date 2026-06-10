أعلنت القيادة المركزية الأمريكية بدء شن ضربات وصفتها بـ"الدفاعية" ضد إيران، وذلك رداً على إسقاط مروحية أباتشي تابعة للجيش الأمريكي في مضيق هرمز.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان اليوم الأربعاء، إن قواتها بدأت تنفيذ ضربات دفاعا عن النفس ضد إيران في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وذلك بتوجيه من القائد العام.

وأضافت أن العملية جاءت ردا على إسقاط مروحية أباتشي تابعة للجيش الأمريكي يوم أمس، مؤكدة أن هذه المهمة تمثل "رداً متناسباً على عدوان إيراني غير مبرر".

وأوضحت القيادة الأمريكية أن الضربات تندرج ضمن إجراءات الدفاع عن النفس، في ظل التصعيد المتواصل والتوترات الأمنية التي تشهدها المنطقة.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تلقى إحاطة من الجيش الأمريكي تفيد بأن إيران أسقطت إحدى المروحيات الأمريكية المتطورة من طراز "أباتشي" خلال قيامها بدورية فوق مضيق هرمز.

وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "أبلغني جيشنا العظيم أن الإيرانيين أسقطوا الليلة الماضية إحدى مروحياتنا المتطورة من طراز أباتشي أثناء قيامها بدورية فوق مضيق هرمز. كان على متنها طياران، وكلاهما بخير ولم يصب بأذى، لكن الولايات المتحدة يجب أن ترد على هذا الهجوم".