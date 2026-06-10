سماع أصوات انفجارات في جنوبي إيران

أفاد التلفزيون الإيراني، اليوم الأربعاء، بسماع أصوات انفجارات في مدينتي قشم وسيريك بمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد.

وأكد التلفزيون الإيراني، ورود تقارير عن سماع انفجارات وتفعيل أنظمة الدفاع الجوي في مناطق بندر عباس وقشم وسيريك.

من جانبها، ذكرت وكالة فارس، أنه تم سماع أصوات انفجارات في عدة نقاط بمحافظة هرمزغان جنوبي إيران.

كما أكد التلفزيون الإيراني سقوط مقذوف في مدينة سيريك جنوب البلاد، دون الإعلان عن مزيد من التفاصيل بشأن حجم الأضرار أو الخسائر المحتملة.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية، أعلنت بدء شن ضربات وصفتها بـ"الدفاعية" ضد إيران، وذلك ردا على إسقاط مروحية أباتشي تابعة للجيش الأمريكي في مضيق هرمز.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان اليوم الأربعاء، إن قواتها بدأت تنفيذ ضربات دفاعا عن النفس ضد إيران في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وذلك بتوجيه من القائد العام.

وأضافت أن العملية جاءت ردا على إسقاط مروحية أباتشي تابعة للجيش الأمريكي يوم أمس، مؤكدة أن هذه المهمة تمثل "رداً متناسباً على عدوان إيراني غير مبرر".

وأوضحت القيادة الأمريكية أن الضربات تندرج ضمن إجراءات الدفاع عن النفس، في ظل التصعيد المتواصل والتوترات الأمنية التي تشهدها المنطقة.