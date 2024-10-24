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نشوى مصطفى توجه الشكر لهؤلاء بعد خضوعها لجراحة القلب

05:27 م الخميس 24 أكتوبر 2024

نشوى مصطفى

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كتب-مصطفى حمزة:

حرصت الفنانة نشوى مصطفى، على توجيه الشكر إلى زملائها من نجوم الفن، عقب الأزمة الصحية التي عانت منها مؤخرا، وخضوعها لجراحة في القلب.

الفنانة نشوى مصطفى ، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، كتبت: "رزقي الكبير في الطيبين زمايلي النجوم الكبار أوي واللي بعضهم عمرنا ما التقينا في عمل مشترك، وأصدقائي ولاد الأصول اللي تقريباً يومياً من يوم ماعملت العملية ما بطلوش سؤال ودعوات، إنتم دليل رضا ومحبة من رب العالمين ربنا يقدرني وأرد جمايلكم في الفرح يارب، وربنا يديكم الصحة والعافية، الحمد لله على كرم الله - الحمد لله على قدر الله — الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه"

يذكر أن الفنانة مصطفى خضعت لجراحة تركيب 3 دعامات في القلب، إثر معاناتها من الذبحة الصدرية.

منشور نشوى

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نشوى مصطفى خضوع نشوى مصطفى لجراحة بالقلب نشوى مصطفى علي فيسبوك
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