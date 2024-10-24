عمرو يوسف ومي عز الدين يفتتحان موسم الرياض بمسرحية "قلبي وأشباحه"

كتبت- منال الجيوشي

يفتتح النجم عمرو يوسف موسم الرياض المسرحي يوم ٢٩ أكتوبر الجاري بمسرحيته "قلبي وأشباحه"، والتي تشاركه بطولتها النجمة مي عز الدين

ويشاركهم المسرحية مجموعة من نجوم الكوميديا منهم: حمدي الميرغني، حاتم صلاح، سليمان عيد، إيمان السيد، شريف البردويلي، كامبا، محمد ناصر، مروة أنور، دعاء رجب، إبرام سمير.

المسرحية من تأليف طه زغلول ونور مهران وأحمد عبد العزيز (زوز)، ويخرجها محمد محمدي، وتعرض المسرحية على مسرح بوليفارد وحتى يوم ٢ نوفمبر

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