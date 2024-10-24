أول تعليق من جوري بكر بعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "برغم القانون"

كتبت- نوران أسامة:

حرصت الفنانة جوري بكر على توجيه الشكر لجمهورها بعد نجاح مسلسلها "برغم القانون".

وقالت جوري عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة": "صباح الفل، اللهم لك الحمد خلص مسلسل "برغم القانون"، خلصت الأيام الحلوة مبسوطة بردود الأفعال، تعبنا ماراحش على الأرض شكرًا للناس الجميلة اللي تابعت المسلسل وعجبهم دوري والصحفيين والنقاد، وعايزة أكتب بوست طويل لكل الناس اللي اتعاملت معاهم في المسلسل لأنهم من أنضف وأرقى الناس اللي اتعاملت معاهم".

وتابعت: "ألف مبروك عليكم كلكم من أكبر واحد لأصغر واحد، وحزينة إن المسلسل خلص بس الحمدلله، وحابة أشكر المخرجة شيري عبد السلام إنه سامحلي البس السلسلة بتاعتي ومكتوب عليها أم تميم، وحبيت البسها طول المسلسل تخليدًا لذكرى جميلة لما ابني يكبر يقول إني كنت لابسة اسمه طول المسلسل".

يذكر أن مسلسل "رغم القانون" بطولة إيمان العاصي، وليد فواز، هاني عادل، محمد القس، عابد عناني، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبدالعزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل على ماهر، تأليف نجلاء الحديني وإخراج شادي عبدالسلام وإنتاج الشركة المتحدة وشركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبدالعزيز.

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