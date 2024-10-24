وفاة والدة الفنان عمرو القاضي.. تعرف على موعد ومكان العزاء

كتبت- سهيلة أسامة:

أعلن الفنان عمرو القاضي وفاة والدته، اليوم الخميس.

وكتب "القاضي" عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "توفيت إلى رحمة الله تعالى أمي الحبيبة الغالية ونور عيني".

وأضاف: "وسيتم صلاة الجنازة غدًا بالسيدة نفيسة بعد صلاة الجمعة والدفن بمدافن الأسرة بالبساتين

اصعب كلمات بكتبها في حياتي لكن يهوّن عليّ ما نراه على الشاشات للأهل حوالينا في لبنان والقطاع .. وإنّها راحت للأحن والارحم"

وتابع: "لاتعز علي خالقها الرحمن الرحيم، اللهم ارحمها واغفر لها وأسكنها الفردوس الأعلى أنت الكبير الرحيم الغفور، فضلاً وليس أمرًا أرجو الدعاء لأمي".

يذكر أن الفنان عمرو القاضي شارك في العديد من الأعمال الفنية من بينهم فيلم "الحاسة السابعة" مع الفنان أحمد الفيشاوي، و مسلسل الملك فاروق، والدالي، وشارع عبد العزيز، نابليون والمحروسة.

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