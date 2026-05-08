قالت مسؤولة فنية في منظمة الصحة العالمية إن جميع الركاب الذين غادروا على متن السفينة إم في هونديوس لا تظهر عليهم حاليًا أي أعراض لفيروس هانتا.

وقالت ليجاند، المسؤولة عن تتبع المخالطين، في بيان اليوم الجمعة: "سيطلب منهم قياس درجة حرارتهم يوميًا لمدة 42 يومًا".

وأضافت ليجاند: "كما سيطلب منهم فحص أنفسهم يوميًا بحثًا عن أعراض أخرى مثل الشعور بالمرض أو الصداع، وسيتم تزويدهم برقم هاتف للتواصل".

وأشارت إلى أنه في حال شعورهم بالمرض، فإن الأمر متروك للسلطات الوطنية لتحديد الجهة التي سيتوجهون إليها لاحقًا.