موسم الرياض: مسرحية "سمن على عسل" تحقق نجاحا جماهيريا كبيرا

كتب : منى الموجي

07:56 م 04/02/2026
    المسرحية السورية سمن على عسل (1)
    المسرحية السورية سمن على عسل (4)
    المسرحية السورية سمن على عسل (3)
    المسرحية السورية سمن على عسل (2)

كتبت- منى الموجي:

شهدت الليلة الأولى للمسرحية السورية سمن على عسل، المعروضة على مسرح محمد العلي ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، حضورا جماهيريا كبيرا.

ونشرت الصفحة الرسمية لموسم الرياض على موقع x، صورا من المسرحية، مصحوبة بالتعليق التالي: "لحظات مميزة عاشها الجمهور من العرض الأول للمسرحية الكوميدية سمن على عسل، من بطولة الفنان معتصم النهار ومجموعة من نجوم المسرح".

وتدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي حول شخصية برهان الشاب الهادئ، الذي يجد نفسه في مواجهة غير متوقعة مع هالة الهاربة من جريمة قتل، لتتشابك الأقدار بينهما داخل سلسلة من المفارقات الطريفة، وسط شخصيات غريبة وتلعب الصدفة دورًا أساسيًا في تغيير مسار الأحداث.

ويشارك في بطولة العمل: جومانا مراد، معتصم النهار، شكران مرتجى، فؤاد يمين، أيمن رضا، أحمد عبدالوهاب، وسارة بركة.

المسرحية من تأليف ممدوح حمادة، إخراج بتول عرفة، إنتاج حمادة إسماعيل، وإشراف عام أحمد إسماعيل، ومن المقرر استمرار عرضها حتى 7 فبراير على مسرح محمد العلي.

المسرحية السورية سمن على عسل موسم الرياض الفنان معتصم النهار أحداث مسرحية سمن على عسل

