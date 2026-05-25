يستعد البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية لافتتاح العرض الغنائي "غرام في الكرنك" على مسرح البالون، وذلك ثاني أيام عيد الأضحى المقبل، بحضور وزيرة الثقافة، في إطار توجه الوزارة لتطوير العروض المسرحية وتعزيز الهوية الفنية المصرية.

تعاون وزارة الثقافة مع القطاع المسرحي

ويأتي العرض تحت إشراف ورعاية وزارة الثقافة، وبالتعاون مع قطاع المسرح، حيث بدأ الفنان تامر عبدالمنعم البروفات النهائية، استعدادًا لتقديم العمل المستوحى من فيلم “غرام في الكرنك” إنتاج عام 1967، والذي يعكس الهوية المصرية برؤية معاصرة.

أبطال غرام في الكرنك

ويشارك في العمل عدد من نجوم فرقة رضا للفنون الشعبية، مع رؤية موسيقية للمايسترو محمود صادق، وتصميمات ديكور وإضاءة وملابس وفريق فني متكامل، فيما يتولى الإخراج والرؤية الفنية الفنان تامر عبدالمنعم، ضمن إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.

