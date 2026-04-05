أعلنت إدارة المسرح الكوميدي، عن تعديل جديد في مواعيد عرض مسرحية "ابن الأصول"، وهي من تأليف وإخراج المخرج مراد منير، وبطولة الفنان مصطفى شوقي والفنانة ميرنا وليد.

وكشفت إدارة المسرح عبر صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك، عن عرض مسرحية "ابن الأصول"، في السابعة مساء الخميس المقبل، تنفيذاً لقرارات الإغلاق المبكر، وترشيد استهلاك الكهرباء.

مواعيد عرض مسرحية "ابن الأصول"

وحددت إدارة المسرح، مواعيد جديدة للعرض، إذ تقدم المسرحية من الجمعة إلى الإثنين، في السابعة والنصف مساءً، وذلك بعد زيادة عدد العروض إلى 4 أيام، بدلاً من عرضها يومين فقط، أيام الخميس والجمعة أسبوعياً على مسرح ميامي بمنطقة وسط البلد.

وتشهد مسرحية "ابن الأصول" عودة المخرج مراد منير إلى الساحة بعد غياب، وذلك في عمل من تأليفه، والعمل من بطولة: مصطفى شوقي، ميرنا وليد، محمود عامر، حسان العربي، رشا فؤاد، حامد سعيد، ليلى مراد، يوسف مراد، عبير مكاوي، نور العزيز، ومحمود عوض.

