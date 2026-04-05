يواصل فيلم برشامة تحقيقه إيرادات مرتفعة منذ طرحه في دور العرض السينمائي ببداية موسم عيد الفطر المبارك، ويحافظ على بقائه في المركز الأول محتلا صدارة قائمة إيرادات شباك التذاكر، متفوقا على أفلام الموسم: سفاح التجمع، إيجي بست، فيلم فاميلي بيزنس وحققت الأعمال الأربعة أمس السبت 4 أبريل، إيرادات بلغت 4 ملايين و915 ألفا و288 جنيها، موزعة على النحو التالي..

فاز بالمركز الأول فيلم برشامة، وحقق إيرادا بلغ 3 ملايين و354 ألفا و481 جنيها.

العمل بطولة هشام ماجد، ريهام عبدالغفور، حاتم صلاح، مصطفى غريب، كمال أبو رية، عارفة عبدالرسول، ميشيل ميلاد، ومجموعة كبيرة من الفنانين، تأليف أحمد الزغبي، خالد وشيرين دياب، إخراج خالد دياب.

تدور أحداث الفيلم الكوميدي برشامة في إطار اجتماعي داخل لجنة امتحان.

ذهب المركز الثاني لفيلم "إيجي بست"، بعد تحقيقه 701 ألف و280 جنيها.

يشارك في بطولة فيلم إيجي بست: أحمد مالك، سلمى أبو ضيف، مروان بابلو، أحمد عبدالحميد، أحمد الرافعي، ميشيل ميلاد، تأليف أحمد حسني، إخراج مروان عبدالمنعم.

وحصل على المركز الثالث فيلم "سفاح التجمع" محققا 601 ألف و967 جنيها.

فيلم سفاح التجمع كتابة وإخراج محمد صلاح العزب، بطولة: أحمد الفيشاوي، صابرين، جيسيكا حسام الدين، سينتيا خليفة، مريم الجندي، فاتن سعيد، غفران محمد.

وكان المركز الرابع والأخير من نصيب فاميلي بيزنس والذي حقق 257 ألفا و560 جنيها.

فاميلي بيزنس بطولة محمد سعد وغادة عادل، بمشاركة دنيا سامي، محمود عبدالمغني، هيدي كرم، أحمد الرافعي، تأليف ورشة 3 Bros، إخراج وائل إحسان.

