احتفلت الإعلامية لميس الحديدي بخطوبة نجلها نور عمرو أديب، في حفل أُقيم مساء الجمعة، بحضور الأهل والأصدقاء وعدد من نجوم الفن والإعلام.

ونشرت لميس صورًا من حفل الخطوبة عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، جمعتها بأصدقائها، بينهم إلهام شاهين، ليلى علوي، بوسي شلبي، هالة سرحان، هشام عباس، منال سلامة.

تعليق لميس الحديدي على خطوبة نجلها نور عمرو أديب



وعلقت لميس على الصور: "ساعات الكلام يعجز أن يعبر عن كل المعاني.. معاني الشكر والامتنان لكل الحب والسعادة اللي حاوطتني في خطوبة ابني نور أديب وحبيبتي القمر مريم السطوحي. المشاعر الحقيقية بتبان وبتوصل، وأنا امبارح كنت في طوفان حب حقيقي وصلني من كل الناس: عائلة مريم الجميلة اللي زودوا عيلتي، أهلي وعائلة ابني وأصحابي اللي دايمًا سندي وفي ضهري، وصوت صديق عمري هشام عباس اللي ملا الدنيا فرح، وسعادة ليلى علوي وإلهام شاهين وهالة صدقي، وكل الاتصالات اللي وصلتني من مصر ومن خارج مصر.. كلها كانت امبارح طاقة فرح أمدّني الله بها".

أغنية يا دبلة الخطوبة

وتابعت: "دايمًا بنسمع أغنية (يا دبلة الخطوبة) ونضحك ونفرح، وأنا بقدّم الشبكة كان جوايا مشاعر كتير مختلطة.. ده ابني نور الصغير اللي لسه كنت بوصّله أتوبيس المدرسة، الحمد لله كبر وبقى عريس، وزي كل أم بتفتكر الطريق الطويل والحلم إن يوصل ابنها لبر الأمان رغم الصعاب.. دي حكاية كل أم وحكايتي".

وأضافت: "شكرًا لكل كلمة حب، شكرًا لكل ابتسامة وضحكة من القلب، شكرًا إنكم شاركتوني فرحتي، شكرًا للدعم اللي دايمًا محتاجاه وبيسندني.. ودايمًا الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، ففضلك ونعمك عليّ لا تُحصى، ويكفيني إنك رزقتني بابن بار وصالح، وبنت جميلة بنت عيلة طيبة وأصيلة".

وتصدر اسم الإعلامية لميس الحديدي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد الاحتفال بخطوبة نجلها، في حفل شهد حضور عدد كبير من الفنانين والإعلاميين.

خطوبة نور عمرو دياب



وحضر الحفل كل من الفنانة ليلى علوي، والفنانة إلهام شاهين، والفنان هشام عباس، الفنانة منال سلامة، والإعلامية هالة سرحان، والمذيعة بوسي شلبي، الفنانة الشابة أميرة أديب، إلى جانب عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.

