واشنطن (أ ب)

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقيع أمر تنفيذي في وقت لاحق من اليوم الخميس، لإنشاء موقع إنترنت حكومي يتيح للأمريكيين العثور على أنظمة التقاعد والمقارنة بينها والاشتراك في أحدها، بهدف مساعدة ملايين العاملين في شركات خاصة لا تقدم نظاما للتقاعد لهم.

يهدف هذا الأمر التنفيذي إلى مساعدة المزيد من الأمريكيين على الاشتراك في نظام للتقاعد قبل العام المقبل، عندما تبدأ الحكومة الاتحادية المساهمة في توحيد اشتراكات التقاعد للعمال ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، وفقا لمسؤول في البيت الأبيض تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته.

تستند هذه المساهمة الحكومية الجديدة، والمعروفة باسم "تطابق المدخرين"، إلى تشريع صدر عام 2022 في عهد الرئيس الديمقراطي جو بايدن. وابتداء من يناير المقبل، ستقدم المساهمة الحكومية ما يصل إلى 1000 دولار أمريكي للعاملين الذين يقل دخلهم السنوي عن 35000 دولار سنويا.

يهدف أمر ترامب إلى إتاحة هذه المساهمة لنحو 50 مليون شخص لا تتوفر لديهم نظم تقاعد من أصحاب عملهم. ولا يتضمن الأمر التنفيذي المنتظر للرئيس ترامب نظام تقاعد حكومي جديد، وإنما يساعد فقط في في ربط العمال الذين ليس لديهم اشتراك تقاعد بأنظمة التقاعد الموجودة التي توفرها شركات التأمين الخاصة.