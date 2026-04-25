أكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، استمرار جهود المحافظة في ضبط منظومة النقل الجماعي والتصدي لمخالفات سيارات السرفيس والميكروباص، بما يضمن تحقيق الانضباط داخل الشارع وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأعلن "الأنصاري"، بحسب بيان محافظة الجيزة، السبت، تنفيذ أكثر من 55 حملة تفتيشية على مستوى جميع قطاعات وأحياء المحافظة خلال الأسبوع الماضي، من خلال جهاز السرفيس والنقل الجماعي، وأسفرت الحملات عن ضبط 1739 مخالفة متنوعة، شملت تقطيع خطوط السير وتحصيل أجرة أعلى من المقررة والوقوف في مواقف عشوائية والتحميل خارج المواقف الرسمية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ووجّه محافظ الجيزة، باستمرار الحملات التفتيشية بشكل يومي ومفاجئ على مواقف السرفيس وخطوط السير المختلفة، مع التعامل الحاسم مع أي مخالفات يتم رصدها، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية لضمان الانضباط الكامل داخل منظومة النقل.

وشملت الجهود إزالة 5 مواقف عشوائية وردت بشأنها شكاوى من المواطنين، حيث تم إزالة موقف عشوائي بنفق إمبابة وآخر بمنطقة الوراق، وموقف بشارع الطيار فكري بقطاع شمال، وموقف بشارع ناهيا والسودان، بالإضافة إلى إزالة موقف عشوائي أعلى الطريق الدائري.

وأكد المحافظ أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة تهدف إلى ضبط الشارع وتحقيق السيولة المرورية ومنع أي ممارسات مخالفة تؤثر على حقوق المواطنين أو تعرقل حركة المرور، مشددًا على استمرار المتابعة اليومية والتنسيق بين جهاز السرفيس والنقل الجماعي وجميع الأجهزة المعنية.