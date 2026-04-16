إيمان العاصي تتعاقد على بطولة مسلسل انفصال لعرضه خارج السباق الرمضاني

كتب : منى الموجي

07:28 م 16/04/2026 تعديل في 08:31 م

إيمان العاصي بطلة مسلسل انفصال

تعاقدت الفنانة إيمان العاصي على بطولة عمل جديد يحمل اسمًا مؤقتًا هو مسلسل انفصال، على أن يتم تغييره خلال الأيام القليلة المقبلة. والعمل مكوّن من 12 حلقة، ومن المقرر عرضه خارج السباق الرمضاني، من إنتاج شركة سينرجي.

المسلسل من تأليف نجلاء الحديني، في تعاون جديد يجمع بينهما بعد النجاح الذي تحقق في مسلسل برغم القانون، ويتولى إخراج العمل حسام حامد، الذي قدّم العام الماضي مسلسل "كارثة طبيعية" بطولة محمد سلام، وحقق من صدى جماهيريا كبيراً.

وتستكمل إيمان العاصي خطواتها في تقديم البطولة المطلقة بالدراما التليفزيونية، بعدما خاضت التجربة للمرة الأولى في مسلسل برغم القانون الذي تم عرضه في سبتمبر من عام 2026، ثم عادت وقدمت ثاني بطولاتها في مسلسل قسمة العدل الذي تم عرضه في شهر يناير الماضي، وحققا نجاحاً جماهيرياً لافتاً.

مسلسل قسمة العدل شارك في بطولته إلى جانب إيمان العاصي: خالد كمال، رشدي الشامي، محمد جمعة، إيناس كامل، دنيا ماهر، عابد عناني، خالد أنور، ألفت إمام، دعاء حكم، كريم العمري، وعلاء قوقة، تقى حسام، سمر علام، أحمد عثمان، محمود السراج، محمد يونس، دنيا صلاح عبد الله، ياسين مراد، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج شركة United Studios.

دارت أحداث مسلسل قسمة العدل حول عائلة مكونة من 4 أشقاء تعيش حياة مستقرة، ومع انفصال الابنة الوحيدة وتعنت زوجها، يشعر الأب الذي يمتلك وكالة في الأزهر، بقلق تجاه ابنته وطفلتيها، فيقرر تقسيم ثروته في حياته ويعطى الابنة مثل باقي الذكور ليثير قراره غضب أحد الأبناء، وتتصاعد الأحداث.

