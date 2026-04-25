قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمدينة بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 117 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الهيكل الإداري"، والمقيدة برقم 18599 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر، وذلك إداريًا.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين من الأول وحتى الرابع عشر تولوا قيادة جماعة إرهابية خلال الفترة من مطلع عام 2020 وحتى 12 ديسمبر 2022، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وذلك من خلال توليهم مسؤوليات قيادية ضمن هيكل تنظيم الإخوان.

اتهامات متعددة للمتهمين

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الخامس عشر وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، فيما وُجهت لبعضهم اتهامات بتمويل أنشطة الجماعة، بينما أسندت لآخرين تهم حيازة أسلحة نارية دون ترخيص، في إطار دعم مخططات التنظيم.

