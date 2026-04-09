ما لم يحكى عن بني مزار.. أحمد عبدالوهاب يستعد لتصوير القصة الكاملة

ينتظر الفنان سامي الشيخ عرض مسلسل الفرنساوي على منصة يانجو بلاي خلال الفترة المُقبلة، بطولة الفنان عمرو يوسف، إذ يشارك في العمل بدور شخص يُدعى يوسف عدلي ثابت.

تفاصيل شخصية سامي الشيخ في مسلسل الفرنساوي

وقال سامي الشيخ في بيان صحفي عن شخصيته في مسلسل الفرنساوي: أقوم بدور يوسف عدلي ثابت رجل أعمال قوي النفوذ، يدخل في صراعات مع الفرنساوي ووالده بيومي فؤاد".

مسلسل الفرنساوي بطولة عمرو يوسف، سامي الشيخ، والعمل من تأليف وإخراج آدم عبدالغفار، وإنتاج كايرو فيلمز للمنتج وسام سيف الإسلام.

أحدث أعمال سامي الشيخ

وكان أحدث أعمال سامي الشيخ مسلسل صفحة بيضا، والذي ضم نخبة من النجوم، أبرزهم: حنان مطاوع، حنان يوسف، وحسن العدل، تأليف حاتم حافظ، إخراج أحمد حسن، وإنتاج أروما للمنتج تامر مرتضى.

جدير الذكر أن سامي الشيخ لفت الأنظار إليه خلال موسم رمضان 2024، من خلال تجسيده شخصية برزك أميد في المسلسل التاريخي الحشاشين، بطولة كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، نيقولا معوض، أحمد عيد، أحمد عبدالوهاب، إلى جانب عدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف. العمل من تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي.

