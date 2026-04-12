نشر الفنان أحمد أمين مجموعة صور جديدة من كواليس تصوير مسلسل "النص التاني"، الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2026، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

أجواء مميزة في كواليس النص التاني

وظهر أحمد أمين في الصور برفقة عدد من أبطال العمل، داخل أجواء تصوير مميزة تعكس الطابع الكوميدي والفترة الزمنية التي تدور فيها أحداث المسلسل، حيث لاقت الصور تفاعلًا واسعًا من الجمهور.

وشارك أحمد أمين صورًا مع أبطال العمل الدرامي، الفنان ميشيل ميلاد، الفنانة دنيا سامي، الفنان صدقي صخر، الفنانة أسماء أبو اليزيد، وغيرهم من نجوم العمل.

يعد مسلسل النص التاني من الأعمال التي حققت صدى واسعًا خلال موسم رمضان، حيث حاز على إشادة الجمهور بفضل قصته المختلفة وأداء أبطاله

أبطال مسلسل النص التاني

مسلسل النص التاني عرض في دراما رمضان 2026، من بطولة النجم أحمد أمين، ويشاركه البطولة نخبة من النجوم، من بينهم: أسماء أبو اليزيد، بسمة، صدقي صخر، ميشيل ميلاد، دنيا سامي، وعبدالرحمن محمد، كما يظهر حمزة العيلي كضيف شرف.

وجاءت أحداث الجزء الثاني من مسلسل "النص" حول النص الذي يجمع فريقه من أجل هوية جديدة تضمن لابنه منصور دخول المدرسة وسعيا لحياة آمنة بعيدًا عن مطاردة المستعمر الإنجليزي، إذ يضطر النص للعودة إلى المتاعب والعمل مع الألمان كجاسوس ضد الانجليز، مستغلًا حالة العداء بين الطرفين في 1942 حيث كانت مصر إحدى ساحات الحرب العالمية الثانية.

