رمضان 2026.. هدى الإتربي تنشر صورا مع هند صبري من كواليس "مناعة"

كتبت- منى الموجي:

نشرت الفنانة هدى الإتربي صورا جديدة تجمعها بالنجمة هند صبري والفنان أحمد خالد صالح من كواليس مسلسل مناعة، الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2026.



الصور التقطت أثناء تصوير مشهد في أحد المستشفيات، وعلقت هدى على الصور التي نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: "لحظات شغل وحماس من قلب الكواليس.. استنونا في رمضان.. من كواليس مسلسل مناعة، بطولة النجمة هند صبري، إخراج حسين المنباوي، إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية".

وأعربت هدى الإتربي عن سعادتها بالتعاون مع هند صبري في مسلسل مناعة، مؤكدة أن العمل يستند إلى قصة حقيقية تعود أحداثها إلى حقبة الثمانينيات، وأوضحت أنها تقدم من خلال المسلسل شخصية "نؤة"، وهي فتاة شعبية بنت بلد تتسم بالجدعنة والقوة، في إطار درامي يحمل أبعادا إنسانية ورومانسية، سيتم الكشف عن أسبابها وتطوراتها مع تصاعد الأحداث.



مسلسل مناعة بطولة هند صبري، رياض الخولي، ميمي جمال، أحمد خالد صالح، خالد سليم، مها نصار، كريم قاسم، أحمد الشامي، عماد صفوت، هدى الإتربي، وعدد كبير من الفنانين، سيناريو وحوار عمرو الدالي، إخراج حسين المنباوي.

