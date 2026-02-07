إعلان

الوزراء: ميثاق الشركات الناشئة يستهدف جذب 5 مليارات دولار استثمارات

كتب- حسن مرسي:

07:37 م 07/02/2026

المستشار محمد الحمصاني

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن إطلاق ميثاق الشركات الناشئة وريادة الأعمال بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يُعد خطوة استراتيجية لدعم هذا القطاع الواعد، مشيرًا إلى أن الميثاق يهدف إلى تذليل العقبات أمام المستثمرين والشباب ويُشكل خارطة طريق واضحة لتنمية ريادة الأعمال في مصر.

وقال الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6"، على قناة "الحياة": "الميثاق يدعم ريادة الأعمال ويستهدف خلق 5000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة"، مؤكدًا أن هذا الهدف يأتي في إطار تشجيع الشباب وجذب استثمارات خارجية تصل إلى 5 مليارات دولار، مما يعزز الاقتصاد الوطني ويحفز الابتكار.

وأضاف متحدث الوزراء، أن الوثيقة مرنة وقابلة للتطوير المستمر وفق احتياجات السوق، موضحًا أنها نتاج اجتماعات مكثفة مع مختلف الأطراف منذ مايو 2024، وأنها لا تقتصر على إزالة العقبات الإجرائية بل تضع إطارًا متكاملًا لنمو الشركات الناشئة في جميع مراحلها.

وتابع أن الحكومة أطلقت مبادرة تمويلية بقيمة مليار دولار، لافتًا إلى أنها تتضمن إجراءات أكثر وضوحًا وسرعة في التعامل مع الشركات الناشئة، سواء في المجال الضريبي أو غيره، لتسهيل عملية التأسيس والتوسع وتعزيز مناخ الاستثمار الجاذب.

وأشار الحمصاني إلى أن إنشاء لجنة وزارية متخصصة يعكس التزام الدولة بتنسيق الجهود الحكومية، مؤكدًا أن هذا الميثاق يمثل رؤية طموحة لتحويل الشركات الناشئة إلى قوة اقتصادية حقيقية تدعم التنمية المستدامة وتوفر فرص عمل للشباب المصري.

وشدد متحدث الحكومة، على أن دعم ريادة الأعمال أولوية قومية، مؤكدًا أن الميثاق والمبادرات التمويلية ستفتح آفاقًا واسعة للابتكار والاستثمار، داعيًا رواد الأعمال إلى الاستفادة من هذه الفرص لتحقيق طموحاتهم ومساهمة فعالة في نمو الاقتصاد المصري.

