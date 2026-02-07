إعلان

رمضان 2026.. النهار تعلن انضمام درة لمسلسل "إثبات نسب" وتكشف تفاصيل شخصيتها

كتب : مصراوي

06:32 م 07/02/2026
    محمود عبدالمغني في مسلسل إثبات نسب
    بوستر درة في مسلسل إثبات نسب
    محمود عبدالمغني في مسلسل إثبات نسب
    بوستر درة في مسلسل إثبات نسب

كشفت قناة النهار عن البوستر المنفرد للفنانة درة في مسلسل "اثبات نسب"، والمقرر عرضه في دراما رمضان 2026.

ونشرت "النهار" بوستر درة وصور من الكواليس، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "درة وعبد المغني في "إثبات نسب" على النهار في رمضان، درة تنضم إلى نجوم النهار في رمضان بمسلسل إثبات نسب".

وأضافت: "تعاقدت شبكة تليفزيون النهار على عرض مسلسل " إثبات نسب " لتنضم بطلته " درة " إلى قائمة نجوم المسلسلات الرمضانية على شاشة النهار".

وتابعت:"مسلسل إثبات نسب من المتوقع أن يكون الحصان الأسود في السباق ليس فقط بسبب قوة وعمق القضية الإنسانية الاجتماعية التي يناقشها من خلال سيناريو شديد التميز للكاتب محمد ناير ولكن أيضاً لأن درة تلعب فيه واحداً من أهم وأصعب أدوارها بما يمكن اعتباره نقلة نوعية لها".

مسلسل "إثبات نسب"، إخراج أحمد عبده، بطولة محسن محيي الدين ومحمود عبد المغني وياسر علي ماهر ومحمد علي رزق وهاجر الشرنوبي وأحمد جمال سعيد.

تدور أحداث مسلسل إثبات نسب حول امرأة بسيطة تنقلب حياتها رأسًا على عقب، حين يتحول طفلها الوحيد إلى محور صراع شرس بين النفوذ والمال والسلطة.

ومع تعقّد الأحداث، تتحول من أم مدافعة عن حق ابنها إلى شخصية يحيط بها الشك في وعيها وروايتها وسلامتها النفسية.

إثبات نسب مسلسل درة مسلسلات رمضان 2026

