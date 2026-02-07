إعلان

بالصور.. يارا السكري تروج لمسلسل "علي كلاي" استعدادا لعرضه في رمضان 2026

كتب : مصراوي

06:40 م 07/02/2026
    يارا السكري من كواليس مسلسل علي كلاي
    يارا السكري من كواليس مسلسل علي كلاي
    يارا السكري من كواليس مسلسل علي كلاي
    يارا السكري من كواليس مسلسل علي كلاي (4)
    يارا السكري من كواليس مسلسل علي كلاي (3)
    يارا السكري من كواليس مسلسل علي كلاي
    يارا السكري من كواليس مسلسل علي كلاي

كتب- مروان الطيب:
تواصل الفنانة يارا السكري الترويج لمسلسل "علي كلاي" بطولة الفنان أحمد العوضي والمقرر مشاركته ضمن موسم دراما رمضان 2026.
نشرت يارا السكري صور لشخصيتها ضمن أحداث المسلسل عبر صفحتها على انستجرام وكتبت: "مش كل اللي في القلب يتقال بس كله باين في العين".
كواليس مسلسل "علي كلاي"
تدور أحداث المسلسل حول ملاكم قوي يدخل عالم الحلبة ويحارب داخل الحلبة وخارجها في صراعات كثيرة على صعيد الحياة والعمل والعلاقات الاجتماعية.
ويشارك ببطولة المسلسل كل من درة، عصام السقا، يارا السكري، محمود البزاوي تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام.

