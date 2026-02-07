كتب- مروان الطيب:

تواصل الفنانة يارا السكري الترويج لمسلسل "علي كلاي" بطولة الفنان أحمد العوضي والمقرر مشاركته ضمن موسم دراما رمضان 2026.

نشرت يارا السكري صور لشخصيتها ضمن أحداث المسلسل عبر صفحتها على انستجرام وكتبت: "مش كل اللي في القلب يتقال بس كله باين في العين".

كواليس مسلسل "علي كلاي"

تدور أحداث المسلسل حول ملاكم قوي يدخل عالم الحلبة ويحارب داخل الحلبة وخارجها في صراعات كثيرة على صعيد الحياة والعمل والعلاقات الاجتماعية.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من درة، عصام السقا، يارا السكري، محمود البزاوي تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام.

