رمضان 2026.. طارق لطفي يكشف عن "بوستر" مسلسل "فرصة أخيرة"

كتب : منى الموجي

04:20 م 07/02/2026 تعديل في 05:39 م

طارق لطفي

شارك النجم طارق لطفي جمهوره ومتابعي صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الملصق الدعائي الرسمي (البوستر) لمسلسل "فرصة أخيرة" الذي يجمعه للمرة الأولى بالنجم الكبير محمود حميدة، ومن المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2026.

وعلق طارق على البوستر، وكتب "يا رب يعجبكم". وجاءت التعليقات لتعبر عن حب الجمهور له، مؤكدين أنهم في انتظار العمل ويتوقعون أن ينال إعجابهم.

مسلسل فرصة أخيرة، قصة أمين جمال، سيناريو وحوار محمود عزت، بطولة محمود حميدة، طارق لطفي، أحمد صيام، علي الطيب، ندا موسى، إخراج أحمد عادل سلامة.

جدير بالذكر أن طارق لطفي شارك العامين الماضيين في السباق الرمضاني ببطولة مسلسل "العتاولة" مع النجوم: أحمد السقا، باسم سمرة، زينة، إخراج أحمد خالد موسى.

مسلسل فرصة أخيرة

طارق لطفي مسلسل فرصة أخيرة محمود حميدة رمضان 2026 مسلسلات رمضان 2026

