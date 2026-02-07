إعلان

رمضان 2026.. هدى الإتربي تغني لـ ياسر جلال في كواليس "كلهم بيحبوا مودي"

كتب- مروان الطيب:

06:37 م 07/02/2026 تعديل في 08:20 م
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    ياسر جلال وهدى الإتربي من كواليس مسلسل كلهم بيحبوا مودي (1)
  • عرض 5 صورة
    ياسر جلال وهدى الإتربي من كواليس مسلسل كلهم بيحبوا مودي (2)
  • عرض 5 صورة
    ياسر جلال وهدى الإتربي من كواليس مسلسل كلهم بيحبوا مودي (3)
  • عرض 5 صورة
    ياسر جلال وهدى الإتربي من كواليس مسلسل كلهم بيحبوا مودي (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يواصل النجم ياسر جلال الترويج لمسلسل "كلهم بيحبوا مودي" استعدادا لعرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

ونشر ياسر جلال مقطع فيديو من كواليس التصوير عبر صفحته على "فيسبوك"، ظهرت معه الفنانة هدى الإتربي التي تشاركه بطولة المسلسل.

وقلدت هدى الإتربي الفنانة شادية وهي تغني أغنية "وحياة عينيك"، وتقمص ياسر جلال شخصية الفنان الراحل رشدي أباظة خلال أحداث فيلم الزوجة 13، حيث حاز الفيديو على إعجاب الجمهور والمتابعين.

كواليس مسلسل "كلهم بيحبوا مودي"

تدور أحداث المسلسل حول رجل ثري يعيش حياة باذخة بين السفر وتعدد الزيجات، لكن استقراره ينهار أمام أزمة مالية تعصف بثروته ومستقبله. وفي وسط هذا الانهيار، يجد نفسه محاصراً في دوامة من المواقف الطريفة والمشاكل الناتجة عن علاقاته المتشابكة مع أقاربه وجيرانه وأسرته، الذين يتقلبون بين الطمع في ماله والشماتة في ضياعه.

ويشارك ببطولة المسلسل كوكبة من النجوم من بينهم ميرفت أمين، آيتن عامر، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، تأليف أيمن سلامة، إخراج أحمد شفيق.

اقرأ أيضا:

الصور الأولى من كواليس مسلسل يسرا ومحمد سامي "قلب شمس"

"بطلي تعملي حملات".. مها نصار تعلن اسم فنانة نشب خلاف بينهما

هدى الأتربي ياسر جلال مسلسلات رمضان كلهم بيحبوا مودي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد ظهور فيديو اعتدائه أولًا.. طبيب عظام الباجور: "دافعت عن نفسي ولن أتنازل
أخبار المحافظات

بعد ظهور فيديو اعتدائه أولًا.. طبيب عظام الباجور: "دافعت عن نفسي ولن أتنازل
تعديل مواعيد بدء اليوم الدراسي بـ 145 مدرسة في الإسكندرية
أخبار المحافظات

تعديل مواعيد بدء اليوم الدراسي بـ 145 مدرسة في الإسكندرية
لحظة بلحظة.. الأهلي 0 - 0 شبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا
رياضة عربية وعالمية

لحظة بلحظة.. الأهلي 0 - 0 شبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا

رغم صغر حجمها.. أخطر 5 سلالات كلاب حول العالم (صور)
علاقات

رغم صغر حجمها.. أخطر 5 سلالات كلاب حول العالم (صور)
بث مباشر حلقة دولة التلاوة اليوم.. المنشد مصطفى عاطف يشعل الأجواء
أخبار مصر

بث مباشر حلقة دولة التلاوة اليوم.. المنشد مصطفى عاطف يشعل الأجواء

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الأهلي و شبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا
"ندرس تنفيذه".. أول تعليق من الصحة بشأن إنشاء بنك للتبرع بالجلد
أول تعليق من مؤسس مستشفى أهل مصر للحروق على مقترح التبرع بالجلد
رسالة ما بعد التفاوض.. مبعوثا ترامب على متن حاملة الطائرات الأمريكية قرب إيران