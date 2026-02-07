إعلان

رمضان 2026.. غادة طلعت تكشف عن "بوستر" شخصيتها في "درش"

كتب : منى الموجي

02:44 م 07/02/2026 تعديل في 02:55 م

الفنانة غادة طلعت

شاركت الفنانة غادة طلعت جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الملصق الدعائي الرسمي (البوستر) لشخصيتها في مسلسل "درش" الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2026.

وكشفت غادة عن اسم الشخصية التي تقدمها في المسلسل، وهي "شطة"، وعلقت "درش، بطولة النجم مصطفى شعبان، تأليف محمود حجاج، إخراج أحمد خالد أمين، رمضان 2026، شطة.. لا قوة إلا بالله".

جدير بالذكر أن المسلسل يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، بينهم: رياض الخولي، أحمد فؤاد سليم، سهر الصايغ، سلوى خطاب، نضال الشافعي، محمد علي رزق.

كما تشارك غادة في بطولة مسلسل "أولاد الراعي" بطولة: ماجد المصري، أحمد عيد، أمل بوشوشة، ومسلسل "السوق الحرة" بمشاركة: محمد ثروت، محمد رضوان، هالة فاخر، دينا محسن، ومسلسل روج إسود بطولة: رانيا يوسف، لقاء الخميسي، داليا مصطفى، مي سليم.

غادة طلعت في مسلسل درش

فيديو- أبوالمعاطي زكي: تعرضت لجلطة بسبب مرتضى منصور.. ومدحت شلبي مشاني بسببه