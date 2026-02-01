إعلان

يارا السكري بفستان أبيض أنيق في حفل المتحدة لعرض مسلسلات رمضان 2026 (صور)

كتب : معتز عباس

06:30 م 01/02/2026
    يارا السكري في حفل المتحدة (2)

شاركت الفنانة يارا السكري متابعيها على السوشيال ميديا أحدث جلسة تصوير خضعت لها في حفل المتحدة لعرض مسلسلات رمضان 2026.

ونشرت يارا مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة أنيقة مرتدية فستان أبيض طويل.

تفاعل المتابعين مع الصور وجاءت التعليقات، كالتالي: "أجمل يارا"، "الحلوة واحدة"، "نجمة علي كلاي"، "الحلوة واحدة وبس".

مسلسل "علي كلاي" بطولة أحمد العوضي، درة، بيومي فؤاد، يارا السكري، محمود البزاوي، وآخرين، وتأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.

يارا السكري إطلالة أنيقة

