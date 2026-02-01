إعلان

رمضان 2026.. الإعلان الرسمي لمسلسل "بيبو" (فيديو)

كتب : سهيلة أسامة

06:41 م 01/02/2026

كشف الفنان الشاب أحمد بحر المعروف بـ كزبرة عن الإعلان الرسمي لمسلسل "بيبو"، المقرر عرضه ضمن موسم رمضان 2026.

ونشر كزبرة البرومو عبر حسابه الخاص بموقع إنستجرام، وعلق قائلاً: "بيبو.. حلم شاب شبه ناس كتير وسطنا"

ويشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، منهم: كزبرة، هالة صدقي، سيد رجب، وليد فواز، إسلام إبراهيم، زينة منصور، وهو من إخراج أحمد شفيق وإنتاج ميديا هب.

