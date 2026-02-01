رمضان 2026.. الإعلان الرسمي لمسلسل "بيبو" (فيديو)

كشف الفنان الشاب أحمد بحر المعروف بـ كزبرة عن الإعلان الرسمي لمسلسل "بيبو"، المقرر عرضه ضمن موسم رمضان 2026.

ونشر كزبرة البرومو عبر حسابه الخاص بموقع إنستجرام، وعلق قائلاً: "بيبو.. حلم شاب شبه ناس كتير وسطنا"

ويشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، منهم: كزبرة، هالة صدقي، سيد رجب، وليد فواز، إسلام إبراهيم، زينة منصور، وهو من إخراج أحمد شفيق وإنتاج ميديا هب.

اقرأ أيضًا:

WATCH IT تطرح البرومو الرسمي لمسلسل "اتنين غيرنا"

رمضان 2026.. طرح البرومو الرسمي لمسلسل "عرض وطلب" بطولة سلمى أبو ضيف