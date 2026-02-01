إعلان

WATCH IT تطرح البرومو الرسمي لمسلسل "اتنين غيرنا"

كتب : نوران أسامة

03:43 م 01/02/2026

مسلسل اتنين غيرنا

طرحت منصة WATCH IT الرقمية البرومو الرسمي لمسلسل "اتنين غيرنا"، بطولة الفنان آسر ياسين ودينا الشربيني استعدادًا لعرضه في دراما رمضان 2026.

ونشرت المنصة البرومو عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وعلق الحساب: "بين يوم وليلة، كل حاجة ممكن تتغير".

مسلسل "اتنين غيرنا"، من بطولة آسر ياسين، دينا الشربيني، صابرين النجيلي، أحمد حسن، فدوى عادل، ياسمينا العبد، بسنت شوقي.

والمسلسل من تأليف رنا أبو الريش، إخراج خالد الحلفاوي، ومن المقرر أن يتمّ عرضه المسلسل على شاشة قنوات المتحدة ومنصة watch it.

مسلسل اتنين غيرنا منصة watch it دينا الشربيني آسر ياسين مسلسلات رمضان 2026 دراما رمضان 2026

