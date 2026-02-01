قبل رمضان.. طرق تخزين و"تفريز" ورق العنب للحفاظ عليه طازجا

مع اقتراب شهر رمضان، تبحث ربات البيوت عن طرق فعالة لتحضير وتخزين ورق العنب، لاستخدامه في وصفات رمضان المميزة.

وفقا لموقع "thespruceeats"، هناك خطوات سهلة وبسيطة تساعد على الحفاظ على جودة الأوراق ونكهتها لأطول فترة ممكنة.

طريقة سلق ورق العنب بسهولة

استخدمي سكينا حادا أو مقصا لقطع ساق كل ورقة، ثم غسلها جيدا بالماء.

لسلق الأوراق، اغلي الماء في إناء، واغمري الأوراق بالماء المغلي لمدة دقيقتين حتى تصبح لينة، مع مراعاة عدم الإفراط في السلق.

يمكنك أيضا إطفاء النار بعد غلي الماء وإضافة الأوراق، وتركها لنفس المدة.

بعد السلق، انقلي الأوراق إلى وعاء به ماء مثلج لتبريدها، ثم صفيها جيدا وجففيها بمناديل ورقية قبل الاستخدام.

التجميد لاستخدام لاحق

لا تغسلي الأوراق قبل التجميد، فقط امسحي أي رطوبة أو شوائب بمنشفة ورقية جافة.

يجب ترتيب الأوراق فوق بعضها، واحرصي على وضع كمية تكفي وصفة واحدة في كيس بلاستيكي محكم الإغلاق، أخرجي الهواء قدر الإمكان، ثم ضعيه في الفريزر بشكل مسطح.

تحتاج الأوراق المجمدة حوالي شهرين لتصبح لينة، وعند الاستخدام، يكفي إذابتها في ماء بارد دون سلقها.

التخزين في محلول ملحي

يمكن تحضير ورق العنب للاستخدام الطويل من خلال التخزين في محلول ملحي، على غرار طريقة المخللات، ابدئي بمزج القليل من ملح البحر الخشن مع جالون واحد من الماء لإعداد المحلول.

بعد ذلك، لفي كل ورقة على شكل أسطوانة محكمة، وضعها بعناية في برطمان كبير مليء بالمحلول، مع التأكد من غمر الأوراق بالكامل.

دوني على العبوة التاريخ وعدد الأوراق، واحفظيه في مكان بارد وجاف حتى وقت الاستخدام، أخرجي الأوراق قبل يوم من الطهي، اغسليها بالماء البارد، ثم اسلقيها أو استخدميها مباشرة.

التجفيف للاستخدام الطويل

ما عليك سوى مسح الأوراق بمنشفة لإزالة الشوائب، بعد ذلك، اربطي الأوراق بالخيط عند قاعدة الساق لتشكيل حزم، ثم ضعيها في مكان مظلم وبارد لتجف تماما.

بعد التجفيف، احفظي الحزم في أكياس بلاستيكية، وعند الاستخدام، اغمري كل ورقة في ماء مغلي لمدة 2–3 دقائق حتى تصبح جاهزة للطهي.